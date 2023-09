Comme une tombe. Le silence de l'inceste

A l'heure où les faits de violences sexuelles se révèlent publiquement, notamment au travers des médias, réseaux sociaux et mouvements collectifs, ce livre tente de penser le silence de l'inceste dans ses enjeux affectifs et relationnels et d'approcher les mécanismes complexes en jeu. Tel un kaléidoscope, les multiples facettes du silence sont à considérer pour en comprendre la dimension protectrice de survie et celle, mortifère, d'abandon et de disparition de soi. Parler, à titre individuel, relève d'un défi tant pour l'enfant que pour l'adulte en devenir, et d'autres détours sont souvent empruntés pour exprimer le non-dit. Le silence se propage à tous jusqu'au professionnel pris dans la confusion en présence. Pour qui sera placé en position d'accueil du secret ou d'accompagnement, quelques repères peuvent dès lors s'avérer précieux afin de ne pas répéter ce qui, de la relation incestueuse, peut tendre à se rejouer.