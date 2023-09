La sonothérapie. Ces sons qui nous font du bien

Gong baths, massages sonores et yoga du son... la sonothérapie a l'art de nous réaligner le corps et l'esprit grâce aux fabuleux pouvoirs du son et des vibrations. Dans cet ouvrage, Swann, musicien internationalement reconnu, multi-instrumentaliste et tout premier sonothérapeute français, partage son expertise sur les bienfaits des instruments vibratoires comme les gongs, les bols tibétains et les diapasons thérapeutiques. Lutter contre le stress, nettoyer ses chakras, purifier son aura, mieux dormir, apprendre à lâcher-prise, se réharmoniser... Swann partage sans compter et avec beaucoup de bienveillance son savoir-faire. Histoire de la sonothérapie, bienfaits, gestes à connaître... le bien-être est à portée de son. L'ouvrage est ponctué d'interviews, de de prises de paroles de scientifiques et de professionnels du monde de la sonothérapie pour vous offrir une vision globale et vous permettre de découvrir tous les champs des possibles de cette pratique ancestrale.