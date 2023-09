Numérique collaboratif et organisation du travail. Au-delà des promesses

A la faveur de la crise sanitaire et du développement du télétravail, une nouvelle vague d'outils numériques a été déployée dans les organisations : messagerie d'entreprise, visioconférence, messagerie instantanée, plateformes de stockage et de partage de documents, plateformes no-code... Ces outils généralement désignés sous le terme d' "outils collaboratifs" existaient déjà dans certaines organisations, mais la crise a indéniablement accéléré leur adoption. Surtout, du fait du caractère inattendu et brutal de l'épisode pandémique, ces nouveaux outils ont été introduits dans le plus grand désordre. A l'issue de cette période, plusieurs enquêtes témoignent du mal-être croissant ressenti par les salariés face à cette digitalisation chaotique, à l'origine de technostress et d'infobésité. Dans ce contexte, s'appuyant sur une étude de terrain, cet ouvrage rend compte des effets de l'introduction récente des outils collaboratifs dans les organisations, et plus particulièrement sur les manières de travailler. Les outils numériques qui sont supposés soutenir les nouvelles formes de travail sont ici examinés dans une perspective critique : que changent-ils dans les manières perçues de travailler ? Soutiennent-ils réellement l'avènement des new ways of working, et en particulier du travail hybride ? Si oui, à quelles conditions ? Produisent-ils des effets indésirables ? Et si oui, lesquels et pourquoi ? Cet ouvrage s'inscrit ainsi dans la continuité des travaux de la chaire Futurs de l'industrie et du travail (FIT) sur le télétravail, le travail hybride, les nouveaux modes de management et d'organisation, et le design du travail