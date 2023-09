Vignes et vignerons. Evolutions des métiers, des pratiques et des territoires

Le monde vitivinicole est confronté aujourd'hui à une situation inédite au regard de la pluralité des enjeux environnementaux, climatiques, technologiques, économiques, démographiques et sociétaux qui caractérisent le contexte contemporain. Les viticulteurs se trouvent au coeur des transformations, générées par ces enjeux, que les sciences sociales peuvent appréhender à différentes échelles et dans différents espaces - géographiques, professionnels et institutionnels. Sur la base d'approches empiriques, économistes, géographes, historien, politiste et sociologues proposent des clés de compréhension des processus en cours qui affectent tous les aspects du métier de vigneron. Des pratiques professionnelles, individuelles et collectives, aux rôles des organisations professionnelles ou des acteurs publics et privés qui accompagnent les changements, ce livre analyse et décrypte différentes configurations dans lesquelles se construisent les réponses aux enjeux actuels et à venir. Ainsi, il s'intéresse à la manière dont les viticulteurs et les acteurs de la filière opèrent des choix et innovent dans les modes de production et de valorisation du vin, et met l'accent sur la diversité des profils et des trajectoires des vignerons qui participent des changements en cours.