Tout juste veuf, Jean expérimente les tourments du chagrin, du désir et de la volupté. En proie au désespoir, sa raison vacille et se trouble au point de le conduire avec impétuosité jusque dans les bras de Thérèse, l'amie de Claire sa défunte femme. Violence du désir ? Mirage de retrouver Claire dans Thérèse ? Délire de la métempsychose ? Joachim Gasquet porte ce roman avec lyrisme, il y insuffle un élan dionysiaque, le tout dans une éloquence parfois torrentielle. Ouvre de jeunesse revue avant publication par l'auteur dans sa maturité, Il y a une volupté dans la douleur est un roman aux accents symbolistes, à l'intertextualité dense et aux références multiples.