Richelieu. Le pouvoir de l'anxiété

-Richelieu, premier ministre de Louis XIII, a profondément marqué l'imaginaire national et européen par son ambivalence. Homme d'Eglise sans vocation faisant la guerre aux puissances catholiques au côté des protestants, serviteur de la monarchie en dépit de son roi, noble d'épée pourfendeur de la noblesse, sacrifiant le bonheur des Français à la grandeur de la France, il a focalisé autant de fantasmes romantiques que d'emballements patriotiques qui continuent de s'interposer entre le réel historique et la connaissance que nous en avons. Repenser Richelieu sans passion, c'est restituer sa part d'incertain et de conjoncturel à une figure trop souvent marquée au coin du volontarisme et de la nécessité.