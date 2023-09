Le Téorem des grands hommes

Lorsque les gendarmes de St Malo découvrent un cadavre dans le Combi Wolkswagen d'un marginal, ils ne se doutent pas qu'ils viennent de déclencher un road-trip qui les mènera jusqu'à la région d'Aix-en-Provence, en passant par le Diois et le Massif du Pilat. Le tout au grand dam d'une officine cherchant à instrumentaliser des thèses complotistes afin de renouveler le pouvoir en place... Un polar prenant entre roman d'enquête policière et aventures périlleuses de détectives amateurs. Une sympathique galerie de héros qui font face à une sinistre bande de fous dangereux. Jean-Louis Nogaro vit et travaille à St Etienne. Il est professeur des écoles et auteur d'une petite dizaine de romans policiers.