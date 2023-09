Avant la tempête

Le premier qui craque perd. Jusqu'où tiendront-ils ? Douze ans après son enlèvement, Tanner retrouve son père, qui est devenu un étranger pour elle. Et si ces retrouvailles ne sont pas simples, la jeune fille doit aussi relever un autre défi : cohabiter avec Hudson, son demi-frère par alliance. Le garçon aux yeux d'argent fait tout pour la provoquer et la mettre hors d'elle. Est-ce un moyen pour la pousser à fuir ? Et pourquoi la déteste-t-il autant ? Quoi qu'il en soit, Tanner ne compte pas se laisser faire ! Mais la confrontation pourrait bien laisser place à des sentiments plus complexes et interdits...