La vie des arts (mode d'emploi)

Peut-on saisir les arts dans la pluralité de leurs manifestations, de leurs contextes sociaux et historiques, de leurs fonctions aussi ? Tel est le pari de Jean-Marie Schaeffer, qui propose une série de coups de projecteurs sur des points particulièrement révélateurs de la vie des arts. Les oeuvres d'art sont loin d'eÌtre toutes "plaisantes" , que ce soit dans leur contenu ou dans leur forme. Beaucoup (et parmi les plus grandes) sont cognitivement et eÌmotivement dissonantes pour celles et ceux qui s'y exposent. Pourtant, dans tous les cas, en faire l'expeÌrience a une action libeÌratrice et vivifiante, en meÌme temps qu'apaisante, sur notre sensibiliteÌ, notre intellect et nos eÌmotions. Cet ouvrage ne présuppose aucune connaissance historique ou technique, simplement de la curiosité. Son but est de nous encourager à ne pas rester cantonnés à ce que nous connaissons déjà des arts et à nous aventurer dans des territoires nouveaux. L'auteur Jean-Marie Schaeffer est directeur de recherche émérite au CNRS et directeur d'études émérite à l'EHESS. Il a publié entre autres Pourquoi la Fiction ? (Seuil 1999), L'expérience esthétique (Gallimard, 2015) et Les Troubles du récit (Marchaisse, 2020).