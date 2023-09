Le Roi des Sylphes

Un shot de fantasy avec la collection Court Toujours ! Et un jour, tu succèderas à ta mère et seras roi des sylphes. Roi d'un peuple qui se meurt, terré sur sa montagne, siffle l'adolescent. Tu pourras nous aider à retrouver notre grandeur. Et si je n'en avais pas envie ? Le royaume des Monts Brumeux est de plus en plus menacé par les humains. La reine des Sylphes, craignant pour la vie de son fils de 15 ans, va chercher de l'aide auprès de son ancienne amante, la sylphide Joran, qui vit seule dans la forêt depuis leur séparation... Joran a pour mission d'escorter le jeune homme jusqu'au sanctuaire des Sylphes afin qu'il devienne immortel. Mais l'entreprise est risquée et le garçon, contre toute attente, rêve de rejoindre le monde des humains... La collection COURT TOUJOURS : Des livres accessibles en version papier, numérique ou audio, des livres à lire partout, en moins d'une heure Un roman fantasy au format court.