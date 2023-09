Lire tout seul avant de savoir lire, c'est possible avec Mini Bulles. Des premières BD à découvrir dès 3 ans : une BD sans texte conçue pour les petits. Les petits entrent naturellement dans les livres par les images : sans le soutien du texte, les images portent toutes les étapes du récit sans ellipse narrative. Sans texte, chacun est libre de se raconter l'histoire comme il le souhaite : à partir des images, l'enfant passe à l'oral et fait des phrases pour vous raconter l'histoire ou lire tout seul. Dans cette histoire : Catastrophe, la banquise a cédé ! Boule de neige est séparé de sa famille ! Pas facile pour le petit renardeau de retrouver son chemin à travers la tempête : le voici isolé et en proie à mille et un dangers... Heureusement, même en plein grand froid, la chaleur de l'amitié est bien là. Une BD d'aventure pour faire grandir les petits coeurs, à découvrir dès 3 ans. Dans chaque BD, un volet dépliant "Suivez-le guide" pour accompagner les parents et vous donner les clefs d'entrées dans une BD sans texte.