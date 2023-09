Caillou - Tradition d'automne

Caillou découvre une tradition familiale ! Caillou part faire une promenade très spéciale dans les bois avec papa et papi. Pendant qu'ils arpentent la forêt, papi raconte à Caillou l'origine de leur tradition familiale d'automne. Papi explique à Caillou que quand il était enfant, papa s'amusait à attraper les feuilles avant qu'elles ne touchent le sol. Depuis, ils refont ce jeu tous les ans. Papa montre à Caillou comment attraper les feuilles. Après quelques essais et échecs, Caillou réussit à ramener la plus belle feuille possible à la maison !