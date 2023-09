Timoté : Timoté fête son anniversaire

C'est bientôt l'anniversaire de Timoté ! Timoté est un petit lapin qui, au fil des albums, partage sa vie avec ses copains et sa famille. Bientôt, c'est son anniversaire ! Il va falloir préparer les invitations et après le décompte des " dodos " avant je jour J, c'est enfin la fête ! Une histoire dans laquelle tous les petits se retrouveront avec joie ! Nouveau : votre enfant peut désormais écouter gratuitement la version audio de l'histoire via l'application Lizzie en scannant le QR code à retrouver dans le livre !