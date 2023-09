La Septième Diabolique

Un thriller historique et littéraire sur les traces de Barbey d'Aurevilly. Victimes d'une panne de train, un ex-auteur à succès et un étudiant, réunis bien malgré eux, échouent dans un manoir vermoulu du Cotentin. Leur cohabitation s'annonce houleuse, mais la découverte d'une correspondance soigneusement dissimulée depuis plus d'un siècle va tout changer. Son auteur : un illustre écrivain français. Pourquoi cacher ces lettres et quel mystère entoure la jeune femme séquestrée dont il est question ? A la poursuite d'un secret criminel datant du Second Empire, nos deux détectives improvisés remonteront le temps à travers les vestiges des combats de 1871 pour élucider l'énigme de la recluse...