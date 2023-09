Un classique qui revisite le roman d'apprentissage traditionnel, annonciateur du célèbre Sans famille du même auteur, qui a marqué toute une génération. Un roman d'aventures sur terre et sur mer, à mettre entre toutes les mains ! Un Oliver Twist à la française Normandie, fin du XIXe siècle. Romain, pauvre enfant de neuf ans, est envoyé chez un oncle avare. Mais le garçonnet, maltraité, affamé, finit par s'échapper. Témoin des années plus tôt du naufrage de son père, il n'en ressent pas moins l'appel impérieux de l'océan. Au détour de ses errances, il fait la connaissance d'un vieux sage : Bihorel. Une vie itinérante commence, qui l'amène dans un cirque ambulant où il rencontre une enfant de son âge, Diélette. Pour retrouver la mère de celle-ci, Romain fuit la dure férule de Bihorel en compagnie de son amie... Une route tumultueuse et semée d'embûches attend le jeune orphelin épris d'indépendance et de liberté, dont la persévérance lui permettra d'accomplir son rêve en embarquant clandestinement à bord d'un rafiot... Avec Romain Kalbris (1869), roman d'aventures digne de figurer aux côtés de David Copperfield, de Tom Sawyer et de L'Ile au Trésor, Malot a voulu " amuser ceux qu'on ennuyait " et " aiguiser leur goût de la lecture ". Sous le titre Sur mer, ce " roman d'un enfant " sera d'ailleurs le livre de lecture française prescrit dans les écoles britanniques. Une galerie de personnages pittoresques - bourreaux d'enfants, saltimbanques, coupe-bourse à peine sortis de l'adolescence - rappellera au lecteur certains des personnages de Sans famille.