Challenges numériques sur les réseaux sociaux

Les défis sur les réseaux sociaux font aujourd'hui partie du quotidien. Véhiculés par la masse des plates-formes, ils naissent et meurent soudainement. Ce texte décrypte les fonctionnements de ces défis (Necknomination, Mannequin Challenge, Momo Challenge, Blue Whale Challenge...) dans la logique du processus adolescent. Entre panique morale et amplification caricaturale de ces phénomènes dans les médias, les éducateurs doivent-ils s'en alarmer ? Car les défis se propagent également, de façon parfois inquiétante, chez les adultes (défi des mamans, Cheese Challenge...). Ici, l'impératif est, en tant qu'adulte, de questionner : pourquoi faire ce défi ? Quels sont les impacts pour soi ? Pour les autres ? A court et à long terme ? Par ailleurs, comment évoquer ces phénomènes de défi sans engager un effet d'imitation et protéger les adolescents ? Ce texte propose des clés de compréhension pour les professionnels afin de penser la prévention et l'accompagnement des plus vulnérables et des adolescents en particulier.