Bal des hésitations

Les poèmes de Zahra Mroueh oscillent entre exercices de style et défis d'équilibre, arabesques fragiles qui cherchent le ton libre, l'idée neuve. Comment partager par les mots cette liberté, toujours trop fugace, si difficile à saisir dans la vraie vie ? Parce que femme, parce que poursuivie par les ombres d'un passé et hantée d'idéal, la poétesse installe quelques instants suspendus de beauté et de répit page après page, ménagés dans les creux, les failles, les doutes, les transitions et les voyages. Toujours en partance, en souvenance, en espérance, comme si l'hésitation était notre seul temple suffisamment habitable en ce monde pour y danser, toute une nuit durant, le plus charmant des bals.