Jungle en multinationale

L'ouvrage amène à pénétrer à l'intérieur d'une grande institution et d'une entreprise multinationale. C'est la vraie vie. Celle des choix de réflexion, malgré l'incertitude des sentiments, les risques et le hasard. Une histoire extraite de faits réels romancés, un ouvrage qui ouvre les yeux. "Jungle" illustre les rivalités et les crises au sein d'une famille qui possède un groupe hôtelier multinational, lorsque disparait son fondateur. Conflit entre générations. Famille recomposée, dispersée entre Londres, la Suisse, Paris, la Riviera et les Antilles. Reprise en main du management. Les équilibres sont rompus. Chacun doit faire des choix. Le moindre faux-pas peut amener un concurrent à mettre la main sur l'héritage. Les filles du Président rejoindront-elles l'entreprise ? Leurs cousins intriguent. Comment la jolie gouvernante est-elle devenue un actionnaire et un membre de la famille ? Des alliances ferment des portes. A moins que d'autres ne s'ouvrent. Les lieux magiques où l'on vit sont occultés par l'intensité des enjeux. Ainsi se passe la vie au sein de "corporate jungle".