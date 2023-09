Un huis clos d'une noirceur à faire fondre la banquise L'heure du raid a sonné sur la base de Cap Prud'homme en Antarctique, et l'expédition s'annonce sous haute tension. Au volant des dameuses et des tracteurs qui permettent l'acheminement de provisions sur la station Concordia, sept hommes et une femme. Pour atteindre leur objectif, ils doivent parcourir 1200 kilomètres et se hisser à plus de 3000 mètres d'altitude dans des conditions extrêmes. Dix jours d'isolement total par -50°C, à slalomer entre des crevasses en plein blizzard. Dix jours au cours desquels le moindre imprévu peut tourner au désastre. Ici, la menace vient toujours de l'extérieur. Lorsque le charismatique leader du raid disparaît, tout le monde croit à un accident. Pourtant, son cadavre mutilé permet d'en douter. Et si, parmi les membres de l'expédition, quelqu'un n'avait pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin ? Ce huis clos angoissant est d'une noirceur à faire fondre la banquise.