La tulipe d'or

A travers l'histoire de la belle Francesca Visser et de ses soeurs, c'est toute la Hollande du XVIIe siècle qui revit. Intrigues, mêlées diplomatiques, passions dévastatrices... Un roman d'amour et aventures, placé sous le signe de l'art de Vermeer. Une histoire d'amour dans l'univers du peintre Vermeer Le père de Francesca est un peintre connu d'Amsterdam... ainsi qu'un joueur invétéré. Ses paris inconsidérés plongent la famille dans la crise. Par chance, grâce à l'enseignement qu'elle a reçu dans l'atelier de son père, Francesca peut partir étudier auprès de Johannes Vermeer, le maître de Delft. Mais, une fois arrivée auprès du célèbre peintre, elle découvre les règles instaurées par son père : elle doit notamment renoncer à son amitié avec Pieter van Doorne, un marchand de tulipes ! Alors que le talent de Francesca éclot, la " folie de la tulipe " gagne le pays et, bientôt, des fortunes considérables se construisent sur cette culture. Ce qui aurait dû être une bénédiction pour Pieter révèle l'ampleur de la trahison du père de Francesca. Alors que les deux amants comprennent l'origine des obstacles semés sur leur route, le père de la jeune femme est déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu'elle se soumette à l'avenir que sa famille a tracé pour elle. Première édition, Presses de la Cité, 1993. " Une narration riche et d'une grande profondeur. " Goodreads