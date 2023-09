Le pain, on en fait tout un plat. 100 recettes et astuces pour cuisiner et réutiliser le pain

-Ce livre contient une foule d'information sur le pain : histoire, fabrication, anecdotes, les différents types de pain et les appellations, la diététique, etc. -Plus de 100 recettes et astuces à base de pain, rassis ou frais : poivrons farcis, aubergines gratinées, bouchées de poulet au parmesan, saumon sauce grenobloise, sauce au pain, omelette au pain rassis, terrine de pain, soupe à l'oignon, etc. -Un tour du monde des sandwichs, des grands classiques aux moins connus : hamburger, grilled-cheese, hot-dog, bosna autrichien, mitraillette belge, pain bagnat, bouchon réunionnais, arepas colombien, tacos, banh mi, etc.