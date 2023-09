Retour à Easterleigh Hall

Le dernier tome des aventures d'Evie et des habitants d'Easterleigh Hall pendant la Première Guerre mondiale. Transportés de force dans un camp de prisonniers, Jack, Auberon, Simon et leurs camarades peinent à voir la fin de la guerre et de ses atrocités. A Easterleigh Hall, dans le domaine transformé en hôpital, l'heure est à l'inquiétude : personne n'a de nouvelles des hommes au front, et les rumeurs, parfois fausses, souvent effrayantes, vont bon train dans les couloirs du domaine anglais... Evie et lady Veronica font leur possible pour calmer les langues trop pendues, sans réussir à se persuader elles-mêmes de l'issue de ce combat fatal. Entre blessures de guerre, attente insoutenable, peines de coeur et retrouvailles heureuses, le domaine d'Easterleigh Hall et ses habitants vont devoir faire face à de nouvelles épreuves inattendues. Une vraie saga historique qui se dévore.