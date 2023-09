L'Algérie juive. L'autre moi que je connais si peu

La présence juive en Algérie a souvent été minimisée, même niée dans les discours de tous les des vainqueurs. Pourtant, malgré tout, elle s'est maintenue jusqu'à ce que la colonisation la dissolve dans ses statistiques : On parlera alors de Français, puis on les affublera de l'identité "pied-noir" . Déchirement. Dans l'Algérie postcoloniale, la liesse de l'indépendance et les enjeux idéologiques (aussi) finissent par faire de ces autochtones une réalité anecdotique. Pourtant, deux mille ans d'histoire et un héritage culturel des plus féconds sont là pour témoigner d'une trajectoire historique qui place la judéité au coeur de l'intimité algérienne. L'Algérie juive, ce n'est pas une Algérie à coté, ou contre d'autres Algéries, mais c'est l'une des nuances les plus authentique d'un creuset multiculturel et multiethnique plusieurs fois millénaires.