Les textes de Louise d'Epinay réunis dans ce volume permettent d'entendre, dans ses réflexions, à travers ses lectures, à l'occasion d'anecdotes et de confidences, et jusque dans ses silences, sa profonde originalité, sa pensée propre : sa voix philosophique. Comme Diderot l'a constaté, Louise d'Epinay gagne à être connue. Elle est philosophe, c'est-à-dire engagée dans le mouvement des Lumières auprès des encyclopédistes. Ses amitiés philosophiques ne la placent pas dans une position de simple disciple. Elle connaît suffisamment la réalité de la domination masculine pour ne pas affronter l'ordre en place frontalement. Son salon et ses écrits ont participé à la révolution intellectuelle et culturelle de son temps, menée par ceux que l'on nommait les philosophes, dont le chef de file était assurément Voltaire, et le meilleur représentant Diderot, surnommé le "philosophe par excellence".