Les aventures de Jack Aubrey Tome 8 : L'exilée ; Une mer couleur de vin

Quittant sans regret l'Australie et ses sinistres colonies pénitentiaires, Jack Aubrey, à bord de sa chère Surprise, retrouve le grand large, son véritable élément. Ses relations avec son équipage ne sont toutefois pas ce qu'elles devraient être. Tant avec ses officiers qu'avec les simples matelots, le courant ne passe pas, ou mal. Aubrey finit par découvrir l'origine du malaise : la Surprise abrite un passager clandestin. Pis : une passagère... Réunis en un seul volume, les quinzième et seizième tomes d'une oeuvre pleine de finesse et d'humour au succès mondial.