Dans cet ouvrage illustré de 192 pages, découvre les origines des Super héros et Super Héroïnes Marvel ! Un recueil de 5 histoires, aux belles illustrations et à la maquette dynamique, pour tout savoir sur tes personnages Marvel préférés. Plonge au coeur de l'histoire de chacun de ces êtres courageux et découvre l'une de leurs aventures. Dès 6 ans. Résumé : Tu penses bien connaître tes justiciers préférés, mais sais-tu comment ils sont devenus des Super Héros ? Plonge au coeur de l'univers Marvel et découvre l'origine de cinq de ses membres les plus puissants : Captain America, Iron Man, Hulk, Captain Marvel et Spider-Man !