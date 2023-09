Le Monde sous mes pieds

28 249 kilomètres parcourus 698 jours de course 40, 5 kilomètres par jour de course 9, 2 kilomètres/heure de vitesse moyenne 4 continents traversés d'ouest en est 16 paires de chaussures usées 2 poussettes 0 blessure Alors qu'elle travaille comme directrice financière à Singapour, Marie Léautey, 42 ans, décide de tout quitter pour réaliser son rêve : un tour du monde en courant. Elle s'engage alors dans une incroyable aventure de 825 jours, sur presque 30 000 km, l'équivalent de 698 marathons, soit six marathons par semaine, en traversant l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Océanie. Elle établit ainsi deux records du monde dont le tour du monde en courant le plus rapide pour une femme. Dans ce livre, elle nous raconte son parcours aux allures de voyage initiatique, ses rencontres, ses sensations, son goût pour le nomadisme, le plaisir de découvrir le monde au rythme de ses foulées, mais aussi ses moments de peur ou de doute. Avec une volonté et un optimisme à toute épreuve, Marie Léautey nous embarque dans une folle aventure, où l'effort passe presque inaperçu, où la course est envisagée comme un mode de vie, et non une simple performance.