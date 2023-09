Où es-tu, Rodolphe ?

Aujourd'hui, Rodolphe s'ennuie. Et si on jouait à cache-cache ? Nous, on compte jusqu'à 10, et toi, Rodolphe, tu te caches. Ca y est ? Tu es prêt ? Attention, Rodolphe, caché ou pas caché, on arrive ! Des volets à soulever pour jouer avec Rodolphe, un adorable ourson Dans cet album animé, à la fabrication tout-carton solide et soignée, l'enfant s'amuse à soulever des volets pour découvrir la cachette de Rodolphe et le faire apparaître. Un concept de fabrication simple et efficace qui a fait ses preuves. Une partie de cache-cache drôle, tendre et joyeuse Rodolphe rivalise d'ingéniosité pour se dissimuler. Cependant, il est un peu empoté : une ou plusieurs parties de son corps dépassent de chacune de ses cachettes. Le petit lecteur devine rapidement où il se trouve et se joue gentiment de lui. Jusqu'à ce que ce soit à son tour de se cacher ! Un album bien adapté aux tout-petits dès 1 an Cet album, signé par la talentueuse Marianna Coppo, incite le parent et l'enfant à partager un moment complice. Mais, au-delà de l'aspect ludique, il permet aux tout-petits, à l'âge où ils s'inquiètent d'être séparés de leur parents, de dédramatiser cette angoisse et de s'initier en douceur à la permanence de l'objet.