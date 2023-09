Torremolinos

Zélie est née d'une mère script-girl, Aurore, dite Mao, et d'un père comédien, François, célèbre notamment pour avoir joué dans Les Brigades du Tigre. Elle est encore toute jeune lorsque Mao tombe amoureuse du cinéaste Claude Chabrol, qu'elle choisit d'appeler par son deuxième prénom, Henri. Elle en deviendra la fille adoptive et l'une des plus proches collaboratrices, jusqu'à la fin. Dans ce récit familial aussi truculent que poignant, qui court des années soixante-dix à nos jours, Cécile Maistre-Chabrol, alias Zélie, explore la filiation et la construction de soi à travers une trajectoire de femme d'une originalité folle.