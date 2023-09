La bible des soupes

500 recettes délicieuses pour toutes les occasions ! Soupe de châtaignes et magret fumé, bortsch, soupe de cèpes et tuiles au parmesan, crème verte à l'avocat, soupe à l'oignon gratinée au compté, gaspacho de tomates et légumes, phô vietnamien, soupe de melon et gressins, bouillon de crabe à la citronnelle, aubergines en consommé d'été... Découvrez dans ce livre 500 recettes pour vous régaler à toutes les saisons ! Soupes végétariennes, soupes à base de viande ou de poisson, mais également bouillons, soupes froides ou encore soupes détox, il y en a pour tous les goûts. Retrouvez également des recettes et techniques de base pour préparer vos soupes à la perfection, ainsi que des accompagnements pour encore plus de gourmandise. Finies les soupes ennuyeuses et place à des recettes originales et savoureuses !