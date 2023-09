Les Elfes dans la pop culture

Etres de fascination auréolés de magie, les elfes peuplent les mythologies autant que nos livres, films et jeux préférés. Cet ouvrage perce le mystère : comment sont représentés les elfes à travers les âges, et sous quelles formes s'incarnent-ils aujourd'hui dans la pop culture ? Coécrit par Richard Ely, écrivain à l'origine du site Peuple féerique et grand connaisseur des elfes, et Olivier Ruol, spécialisé dans leur représentation au cinéma et dans les jeux, ce livre illustré vous dévoilera tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les elfes !