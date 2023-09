Ce livre que l'auteur dédie à son père lui a été inspiré par ce monsieur qui est, à ses yeux, extraordinaire par ses qualités humaines et morales, mais également par ses capacités intellectuelles et managériales. Et pourtant, il n'était qu'un Africain détecté par l'homme blanc, le Professeur De Wilde à Kisantu notamment et par Monsieur Jacques Haccard à la société SCAM à Tshela. C'est eux qui lui ont permis de faire partie de la société dominante et de gravir les échelons réservés à l'époque à l'homme blanc. Entré en politique en 1961, il a brillé par son incapacité de se brûler les doigts comme les autres. En fait, ce n'était pas son milieu car il n'était ni fourbe ni veule encore moins couard. Sa vie sur cette terre des hommes demeure pour beaucoup de ses contemporains une source d'inspiration, tant sur le plan familial que professionnel. Pour Paul-Philippe NGOMA DITSIA DI NZUZI, l'art d'écrire et l'art oratoire lui ont été transmis comme un don, renforcés par l'influence de son père ainsi que sa formation scolaire. Son goût pour la lecture lui a permis de développer une culture générale riche et diversifiée. C'est en 1992, bien après la mort de son père, que l'auteur commence l'écriture de Hommage à notre père. Il est reconnaissant de sa figure paternelle, ayant fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Père aimant, il a donné une bonne éducation et une solide formation humaine à ses enfants.