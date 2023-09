L'enfant des lucioles Tome 3 : Vent d'automne

Fifrèle et ses amis s'unissent pour combattre un parasite qui menace le domaine. Pour Fifrèle, rien ne va plus. Les choses changent trop vite. Alors que sa mère part travailler à la capitale des lutins, son père et sa soeur passent le plus clair de leur temps à la restauration du domaine enchanté des vents. Quant à son grand-père, il étudie le furiol qui bloque l'entrée du domaine enchanté de l'eau. Il reste bien Bigarrée pour lui tenir compagnie, mais son abeille fétiche elle aussi a d'autres plans. Fifrèle se sent seule et démunie, même faire de la magie devient difficile. Mais la jeune lutine a peu de temps pour les états d'âme, car elle va vite se trouver confrontée à un nouveau fléau. Des champignons envahissent la région et poussent des dizaines de familles des Petits Peuples sur les routes jusque chez Fifrèle. Il faut organiser un refuge et combattre l'invasion. Elle doit prendre des décisions rapidement, sinon toute la vallée va disparaître. Mais avec ses pouvoirs magiques défaillants, rien n'est simple. Epaulée par son père, Fifrèle apprend à s'accepter telle qu'elle est et réussit à se dépasser. Abattre un furiol, découvrir ce qui se cache au coeur de la montagne et stopper une pollution humaine voilà ce qui attend Fifrèle. Pourtant ce qu'elle retiendra de cet épisode de sa vie, c'est qu'il faut savoir se fier à de nouveaux amis, et qu'on ne peut grandir sans laisser derrière soi une partie de son enfance.