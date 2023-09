Le combat continue entre les forces du mal et les puissances du bien. La bataille entre les anges et les démons fait rage. Le monde est en danger. Au-delà de leurs réincarnations, les justiciers célestes, dotés de pouvoirs paranormaux, parviendront-ils à vaincre les forces obscures et à faire transcender la lumière parmi l'arcane des ombres ? Avec la suite de L'Archange aux mains sales, Sidney Penouel nous plonge dans un tourbillon de suspense et d'actions. Ce thriller fantastique au rythme effréné, qui mêle émotions et aventures, tiendra en haleine le lecteur jusqu'à la fin...