Le contrôle coercitif. Au coeur de la violence conjugale

Ce livre présente le contrôle coercitif, une approche globale de la violence conjugale comme atteinte aux droits fondamentaux de la personne. Cette approche va au-delà de la caractérisation traditionnelle - et trop étroite - de la violence conjugale par la dégradation de la santé de la victime (atteinte physique) produite par des actes de violence physique, psychologique, économique, sexuelle, etc. , "isolés". Ce paradigme novateur issu des recherches scientifiques avec les victimes révèle le caractère "constant, cumulatif et non épisodique" du répertoire de comportements par lequel les agresseurs conjugaux subordonnent les victimes adultes et enfants et les empêchent de vivre au quotidien. Il montre non seulement ce que la violence conjugale fait aux femmes et aux enfants, mais aussi ce qu'elle leur retire. Il a conduit plusieurs pays à considérer le contrôle coercitif comme une meilleure définition de la violence conjugale et à tenir compte de son impact dévastateur sur les enfants covictimes.