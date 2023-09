La Bible pour les enfants. Autour de Jésus (jaquette bleue)

Dans ce beau livre qu'on appelle la Bible, viens découvrir ce qu'on sait sur Jésus. D'abord comment le monde l'attendait. Puis ce qu'il a dit et fait lorsqu'il est venu sur terre pour nous sauver. Enfin, comment sa parole est encore vivante aujourd'hui, notamment à la messe, dans tous les sacrements de son Eglise, et dans les exemples des saints que tu trouveras ici aussi. Ainsi, Jésus est chaque jour avec toi et tu peux répondre à son amour en faisant ce qu'il te demande, pour partager sa joie. Cette Bonne Nouvelle est enluminée ici par 270 dessins poétiques et fourmillant de détails amusants.