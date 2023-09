Les diables du Mont-Saint-Michel

1430, assiégé par les Anglais, le Mont Saint-Michel résiste grâce à de grands capitaines comme Du Guesclin. Le nouveau commandant de la garnison, Louis d'Hestouteville, doit faire face à une série de meurtres terribles : moine pendu à un arc boutant, enlumineur écartelé dans le cloître, officier aux membres disloqués rejeté sur le rivage... Avec l'aide du nouveau supérieur des Bénédictins, savant chimiste et physicien, et l'aubergiste de la cité, complice de tous les contrebandiers, il mène l'enquête. Le capitaine attribue les crimes à des espions ennemis infiltrés dans la cité avec la complicité de l'abbé du Mont Saint-Michel. Tandis que d'autres, confortés dans leurs craintes par l'atmosphère de l'île (brouillard, incantations surgies de la mer, hallucinations des victimes...) penchent pour des manifestations surnaturelles. Entre réalisme historique et ambiance fantastique, un roman dans la lignée du Nom de la rose, ayant pour cadre un site exceptionnel. Médiéviste, ancien professeur d'histoire, Claude Merle est l'auteur de nombreux ouvrages, essais et romans historiques.