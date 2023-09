Spielberg, la totale

Auteur de films amateurs depuis l'enfance, Steven Spielberg s'est très tôt rêvé un destin de cinéaste. A la télévision, sa carrière démarre avec des effets de style capables de transcender les scénarios les plus conventionnels. Nourri d'un foisonnement d'inspirations allant des serials des années 1930 aux superproductions des années 1960, le réalisateur s'impose par sa maîtrise narrative et son invention formelle tout en bouleversant l'industrie avec des productions au succès hors normes. De la science-fiction aux films d'époque en passant par les drames historiques et les remakes des plus grands classiques du septième-art, sans oublier les séries, Steven Spielberg s'autorise tous les genres. Par son seul nom, Spielberg évoque l'idée même de spectacle cinématographique pour plusieurs générations de spectateurs.