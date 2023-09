Les fabuleux desserts des contes de fées

14 recettes à réaliser d'un coup de baguette magique à partir de 14 contes classiques de Grimm, Perrault, Andersen. Les enfants écoutent ou lisent leur histoire tout en cuisinant puis trouvent magique de déguster le dessert évoqué dans leur conte préféré ! Chaque conte/recette court sur deux double pages : double 1 : en page de gauche, l'ouverture illustrée du conte et son résumé ; page de droite, reprise du passage du conte où se situe l'évocation des aliments ou du dessert. puis, présentation des ingrédients et du matériel en vue de la réalisation. double 2 : page de gauche : la recette expliquée par étape ; page de droite : une belle photo en situation de la recette terminée. Les recettes sont diversifiées : Pain d'épice (bonhomme en pain d'épice), brownie au chocolat (gateau Mange-moi d'Alice), barre de céréales (rat des champs), crème porridge à la vanille (boucle d'Or), glaces à l'orange (le prince et les 3 oranges), pain au lait (petite poule rousse)... Elles sont faciles à réaliser pour des enfants à partir de 6 ans. (avec aide des parents pour le four)