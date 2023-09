Enseigner en classe dehors cycles 1, 2 et 3

De nombreux(ses) enseignant(e)s questionnant leur pratiques et soucieux(ses) de relever ce défi, expérimentent l'enseignement dehors. Cependant cette façon d'enseigner autrement ne va pas de soi, autorise des tâtonnements, des doutes, et soulève parfois des peurs. Un accompagnement de ces nouvelles pratiques, répondant aux besoins identifiés sur le terrain, semble essentiel. Cet ouvrage explicite avec précision les enjeux et la mise en place d'un enseignement au contact de la nature. Il accompagne les enseignants dans cette belle aventure pédagogique au fil des quatre saisons. A l'appui de témoignages et d'expériences sur le terrain, il aborde une variété de pratiques en classe dehors.