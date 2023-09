Les Gouttes de Dieu Tome 3

A consommer sans modération Lorsque le prestigieux oenologue Yutaka Kanzaki décède, son testament est clair : son extraordinaire cave reviendra à celui de ses deux fils qui résoudra 12 énigmes concernant 12 vins. Il découvrira alors un treizième et mystérieux vin, inconnu de tous, surnommé "Les Gouttes de Dieu". Une chasse au trésor sous forme d'enquête policière va confronter les deux frères aux caractères et parcours opposés... Mystères et investigations se succèdent autour des crus les plus prestigieux, pour les deux frères ennemis qui se livrent à une véritable course-poursuite. Au travers de cet affrontement, le scénario conduit le lecteur dans une découverte de l'univers du vin, son langage, ses particularités, ses traditions. Série emblématique et accessible sur le vin, Les Gouttes de Dieu a permis à nombre de lecteurs de s'initier à la fois aux mystères du manga et aux secrets de cette boisson alcoolisée. Avec cette édition spéciale à 5 ? , chaque lecteur et chaque lectrice peut désormais s'approprier cette quête oenologique révolutionnaire et embarquer avec Shizuku et Tomine dans un voyage aux multiples saveurs.