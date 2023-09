Terres d'automne

"J'éprouve ici quelque chose de puissant qui me de´passe... Cet environnement me prend avec une force inoui¨e ! Je suis a` ma place, ici, et c'est plus lie´ a` la terre, au rapport avec un e´le´ment, qu'a` l'attachement a` un territoire, a` une notion de terroir. Je pense que tous les gens de la terre se ressemblent, foncie`rement". Franck Bouysse a grandi et vit en Corrèze, au "pays des mille sources". Amoureux des lumières d'automne, qui révèlent les formes et les êtres, il entretient un lien organique avec ce monde qui l'a façonné : "Je ne pourrais pas vivre dans un endroit plat ; il me faut de la hauteur, quelque chose de l'ordre du dépassement. . ". Au fil des entretiens, cet homme discret revient sur son enfance, les difficultés et espoirs du monde rural, son lien à l'histoire et sa fascination pour l'Amérique. Admirateur de Faulkner et Simenon, il retrace son parcours d'auteur et nous invite dans son atelier : "L'exploration des passions humaines, qui souvent nous de´vorent, est pour moi une des grandes lignes de force de la litte´rature : creuser l'humain, ne pas s'en tenir a` la surface des choses, mais pluto^t puiser en soi".