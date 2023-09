Je tricote une jolie layette

De jolis modèles élégants et colorés pour habiller bébé de la tête aux pieds ! Cardigan, brassière, barboteuse, bonnet, chaussons... Sept parures à réaliser sur les thèmes des coeurs, de l'arc-en-ciel, du printemps... On prend plaisir à réaliser ces vêtements craquants, que l'on ait un niveau débutant ou intermédiaire. Les points sont expliqués et les diagrammes des modèles permettent de les réaliser sans difficulté. 7 parues et 20 modèles Tailles naissance à 1 an Niveau débutant et intermédiaire