Initiation à la cryptographie avec Python. 3e édition

Considérée comme la science du secret, la cryptographie fait aujourd'hui partie de notre vie quotidienne : cartes à puce, Internet, courrier électronique... ne faisons-nous pas déjà depuis de longues années de la cryptographie sans le savoir ? L'objectif de ce manuel est de rendre accessible, dès le niveau du bac scientifique, les possibilités et les méthodes de la cryptographie moderne, maintenant à l'aide de Python.Illustré de nombreux tableaux, de fiches pratiques et d'exercices résolus, il offre un panorama complet du sujet. Sommaire : 1. Les nombres premiers – 2. Eléments d'arithmétique – 3. L'algorithme d'Euclide étendu – 4. Le logarithme discret – 5. Cryptosystèmes – 6. Fonctions à sens unique – 7. Le RSA et le chiffrement Elgamal – 8. Le DES – 9. Advanced Encryption Standard (AES) – 10. Courbes elliptiques – 11. Fonctions de hachage – 12. Protocole ZK : Zero Knowledge – 13. Identification, authentification & ; signature – 14. Horodatage et Blockchain – 15. Exemples d'applications de la cryptographie – 16. Cryptanalyse – 17. La cryptographie à travers l'histoire – Bibliographie – Index