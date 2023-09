Itinéraire d'un pervers narcissique et de sa victime

On ne naît ni victime, ni pervers narcissique, on le devient. En rentrant en immersion avec ces deux sujets à l'aide d'un dialogue en miroir, chacun pourra les entendre parler, réfléchir, aimer à leur manière, puis découvrir leurs ressentis. De la rencontre à l'emprisonnement jusqu'au point de non retour de cette co,dépendance, la voix du thérapeute s'invite au dialogue en reformulant l'installation des différents stades de cette relation toxique, pour proposer enfin plusieurs outils à la victime afin de l'aider à se trouver et s'aimer davantage.