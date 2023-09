50 codes secrets qui ont changé le monde

Quels seraient les contours du monde si Pearl Harbor avait été évité ? OusiMarieStuart était montéesur le trônebritannique ? Le sort des nations s'est souvent joué sur la capacité d'un code à conserver ses secrets. Du code César aux merveilles de l'informatique quantique, en passant par la machine Enigma de l'armée allemande, Sinclair McKay, historien spécialiste de la cryptographie, nous livre une autre histoire du monde, une chronique haletante peuplée d'espions, de brillants scientifiques et de mystères. Explorez cescodesindéchiffrables, découvrez lesgénies qui les ont créés et comment ils ont été résolus... avant de vous glisser dans la peau des plus grands briseurs de codes en tentant à votre tour de résoudre ces énigmes complexes !