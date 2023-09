Devious Lies

"Qu'elle profite encore un peu de son joli petit monde parfait. Bientôt, je m'emparerai de tout ce qui lui appartient". Emery a un plan infaillible pour sortir de la friendzone : s'infiltrer dans la chambre de Reed et coucher avec lui. Mais lorsqu'elle rallume la lumière, ce ne sont pas de doux yeux bleus qu'elle découvre. C'est un regard sombre, torturé et fou de rage, lancé par Nash, le frère beaucoup plus âgé de Reed. Quatre ans plus tard, Emery n'est plus la rayonnante reine du lycée. Elle a vingt-deux ans et pas un sou. Et Nash n'est plus le fils difficile de l'employé de maison : il a trente-deux ans, il est milliardaire et il est en quête de vengeance. Emery a besoin d'un travail et Nash a une proposition à lui faire. Alors tant pis si la famille d'Emery a ruiné celle de Nash, tant pis s'il la regarde avec dégoût et mépris, tant pis si chaque tâche qu'il lui confie n'est qu'une torture de plus, elle a besoin de cet argent. Mais Emery est prête à subir toute sa cruauté, car elle sait qu'il n'y a qu'une chose que Nash désire plus encore que sa vengeance : elle. #RomanceContemporaine #SlowBurn #EnemiesToLovers