Like Us Tome 3. Alphas Like Us

Son garde du corps. Son bien-aimé. Garde du corps et monsieur je-sais-tout, Farrow Keene sait que sortir publiquement avec la royauté américaine a un coût élevé. Tout le monde cherche à s'insinuer dans sa relation. Et, en tant que petit ami protecteur, il ne cesse de repousser ceux qui essaient de s'emparer de leur vie amoureuse et de les déchirer. Mais Farrow est certain qu'il n'aurait jamais pu se préparer à la tempête à venir. Protège-le. Maximoff Hale n'est pas un grand fan du changement. Et, pour retrouver son poste de PDG d'une organisation caritative, il accepte une tâche qu'il a toujours refusée. Une tâche qui pourrait faire basculer son monde non conventionnel. Mais Maximoff a peur. Peur des conséquences qui pourraient détruire son petit ami et sa famille. Protège-le. Des changements se profilent à l'horizon. Des changements énormes et compliqués. Maximoff et Farrow vont se battre pour leur éternité. Et, à chaque souffle, se promettre que leur histoire d'amour ne s'arrêtera pas là. #MM #Famille #GardeDuCorps #Célébrité #Humour #Romance