La Chapelle du Château de Bournazel. Un chef d'oeuvre de l'art français du XVIIe siècle

Le transfert puis le remontage de la chapelle dite "des enfants de Madame de Montespan" , de la région parisienne à l'Aveyron, dans sa splendeur retrouvée, a charmé si fortement nos esprits qu'on en a oublié de s'interroger sur sa fonction d'origine aussi bien que sa provenance. A quoi avons-nous affaire et de quelle façon définir cet ensemble, peut-on parler de chapelle privée, ce que les dimensions de l'ensemble nous suggèrent, ou d'oratoire mais ce faisant, faisons-nous appel à des définitions de caractère général ou ces qualifications s'appliquent-elles à des pratiques et à des rites qui ont été ceux du XVIIe siècle ? La question mérite, on le verra, d'être posée.