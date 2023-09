Esprit végétal. Le bonheur d'avoir des plantes à la maison

Pour toi qui aimes la nature et qui as confiance en le pouvoir des plantes, tu as fait le bon choix ! Comme ton intérieur et ton esprit vont de paire, nous allons ensemble parcourir les bienfaits végétaux des racines jusqu'au bout des feuilles. De la Nasa, au petit guide d'observation de la nature, en passant par les 10 plantes star et les incontournables de la maison, tu vas pouvoir satisfaire ta soif d'apprendre aussi bien dans la théorie que dans la pratique.